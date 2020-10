4 oct 2020 sara corral

Hace un par de meses, la reconocida actriz María Castro nos sorprendía a todos al anunciar su segundo embarazo. La joven, que durante la cuarentena se hizo viral por sus constantes recetas y vídeos para niños, está ya en casa junto a la pequeña Olivia. Y hoy, ha querido desvelarnos la parte más íntima y dolorosa de su complicado parto a través de esta carta.

"Y al final... otra cesárea", comenzaba escribiendo la actriz al pie de foto, a lo que añadía: "Esta es mi última foto con barriga... (bueno ahora sigo teniendo barriga, pero al más puro estilo slime)".

"Esta es la última foto en la que monitorizada y con contracciones, guardaba aún la esperanza, de parir por vía vaginal...", decía entristecida María, a lo que añadía: "Me apetecía vivir ese otro tipo de parto… Me apetecía irme a casa sin una operación mayor en el cuerpo…Me apetecía ayudar al bebé a entender que tras el canal del parto, le esperaba el mundo... Pero no pudo ser".

"Una cesárea anterior, de la que no conocíamos 100 por 100 el estado de su cicatriz, impidieron hacer otra cosa... había riesgo de desgarro, y yo ya soy madre de una que espera en casa, así que no nos la podíamos jugar", continuaba diciendo María.

María, que ya había dado a conocer su ilusión por tener un parto vaginal, ha aceptado esta situación lo mejor posible y pensando en su hija Olivia. "Cuando todo ha salido bien... Y yo, gallega y dura por naturaleza, tengo salud para soportarlo y una familia maravillosa en quién apoyarme".