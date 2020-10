5 oct 2020

Destrozada. Así es como comenzaba Leticia Sabater el fin de semana tras la repentina muerte de su hermana, de tan solo 57 años. La incógnita sobre si sentaría o no en 'Sábado Deluxe' como estaba previsto, quedaba en el aire. La misma que resolvía en la recta final del programa, cuando aparecía en pantalla para mostrar el resultado final de los últimos retoques estéticos que se ha realizado, en esta ocasión, en la cara.

"Esta entrevista ya la tenía cerrada hace dos semanas, la había retrasado pero dije lo voy a hacer. Esto es como en el teatro, ocurren desgracias que no te esperas y duelen mucho, pero tienes que hacer tu función con la mejor de tus caras", explicaba el motivo por el que había decidido acudir al programa de Telecinco (más allá de la obviedad del dinero que se iba a embolsar, que no le vendrá nada mal para cubrir parte de esta última operación).

"La muerte de mi hermana ha sido completamente inesperada, había superado un cáncer de mama. No estábamos preparados ni mi familia ni yo, estamos todos en 'shock'", añadía, aún con las gafas de sol puestas, sin mostrar cómo tenía los párpados, una de las zonas que han sufrido modificación dentro de su rostro.

Sabater, que lleva años en una metamorfosis física a golpe de bisturí, se ha centrado en esta ocasión en la boca y los ojos, y ha aprovechado para quitarse algunas de las marcas provocadas por el sol que tenía en la cara. "Con mis nuevas operaciones me he quitado por lo menos diez años, estaba muy acomplejada", comenzaba antes de detallar todo lo que se había hecho.

Dos blanqueamientos y veinte carillas en su dentadura, una blefaroplastia para mejorar el aspecto de sus párpados caídos, tanto los de arriba como los de abajo y un retoque en los labios. 3.875 euros ha desembolsado. "Ahora parece que me han pegado una paliza, pero todo va a estar perfectamente", justificaba lo que estábamos viendo en pantalla.

"Me gusta estar joven y hoy tenemos todas las técnicas para estar jóvenes. Es importante que mis fans me vean guapísima", zanjaba Leticia, que con esta declaración deja claro que no va a parar aquí.