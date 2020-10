7 oct 2020

¿Le faltaba algo más a Carmen Borrego después de unas semanas en las que tanto ella como toda su familia han estado en el punto de mira? Parece que sí. Este fin de semana, en el plató de 'Viva la vida', asistimos a una pillada como pocas veces se ha visto. Sin sonido, pero con una lectura de labios más que clara.

Estaban debatiendo sobre la entrevista que el pasado sábado ofreció en el 'Deluxe' María Teresa Campos, y algunos de los colaboradores consideraban que las formas en las que esta había afrontado la charla, no había sido las adecuadas. Uno de los más críticos fue Diego Arrabal, que llegó a preguntarle a Carmen si no sentía vergüenza ajena del espectáculo que había dado su madre.

Ella le respondió sacando las uñas por su madre, pero de manera correcta. Lo grave venía después. Cuando parecía haber terminado su intervención, y creyendo que nadie la veía, soltó un "cómeme el potorro, me comes el potorro", que si bien no se escuchó, sí fue recogido por las cámaras y se le podía leer los labios.

Una 'cazada', como tantas otras hemos visto en el mundo de la televisión, algunos pensando que tenían el micrófono abierto, sobre la que ella no se ha pronunciado aún, a pesar de que han pasado unos cuantos días.