8 oct 2020

Por si María Teresa Campos no hubiese tenido suficiente jaleo esta semana con el tema de su entrevista en 'Sábado Deluxe' y su enemistad con un Jorge Javier Vázquez que no está dispuesto a pasar ni una más al clan Campos, ahora aparece otra presunta amante de su ex. De cuando estaban juntos, para justificar la preocupación que podría sumársele a la veterana comunicadora.

'Sálvame' recibía en su plató a una mujer que aseguraba haber tenido un 'affaire' con Bigote Arrocet mientras este aún estaba con María Teresa, en febrero de 2019. Marta de Pablo se sentaba delante de las cámaras de Telecinco y soltaba un bombazo que no debe haber sentado bien en casa de María Teresa.

"Es una persona especial, que engancha, no sé qué tiene que las mujeres que se supone que son inteligentes se conviertan en lo que vimos el sábado por la noche", comenzaba su relato, haciendo alusión al comportamiento de la matriarca de las Campos del pasado fin de semana. Como si esta aún no hubiese sido capaz de cerrar, del todo, las heridas provocadas por ese desamor.

Era entonces cuando comenzaba a entrar en materia de esos encuentros. En concreto de uno que acabó en algo más que en una visita entre amigos: "Nos vimos en mi casa. Llegó por la tarde. Fuimos a hablar directamente. Quedamos para eso, no hemos quedado para nada en concreto".

Lo que surgió surge porque él está pasando un momento delicado con su pareja"

"Lo que surgió surge porque él está pasando un momento delicado con su pareja, por eso yo no interpreté que eso fuera que él traicionase a su pareja, porque me dijo que estaban muy mal, pasando una época malísima. Indagué un poquito. Cuando se veían un poco más surgían roces y problemas. Yo estoy convencida de que él no venía para eso. Nos vimos muchas veces y eso no pasaba", ahondaba en esa historia que remueve esas presuntas infidelidades de Edmundo a María Teresa.

"No iba todo lo bien que debería. Le dije que todas las parejas tienen momentos bajos. Ellos han estado muchísimo tiempo en tramos sin tener esa intimidad que se supone que corresponde a una pareja. Meses", explicaba Marta sobre en qué momento se encontraba Arrocet con María Teresa para llegar hasta este punto de serle desleal.

"Es el que se va y se va muy mal. Por eso estoy enfadada porque no hay que dejar a la gente así. Él se va dejando y te dice 'yo te llamo' y no te llama. Es un encantador de serpientes pero es buena persona. Es encantador, buena persona, simpático, intuye lo que necesitas", remataba un discurso que va a traer mucha cola.