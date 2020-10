17 oct 2020

Pocas veces son las que las famosas que han dado luz muestran las verdaderas secuelas que puede dejar un parto en el cuerpo. La tendencia en Instagram es la de mostrar siempre lo bien que han mantenido su figura durante los meses de gestación y la rápida recuperación física, como la de Pilar Rubio, que ha sido foco de críticas tras traer al mundo a su último hijo. Pero no es oro todo lo que reluce. Tras contar públicamente las complicaciones de su parto, María Castro ha querido mostrar la realidad: el aspecto de su cuerpo en pleno proceso de recuperación después de la cesárea.

"Hoy hace dos semanas que llegaste al mundo Olivia. Hace 14 días, a estas horas, mi cuerpo estaba a punto de explotar... y mi corazón también, pero de amor. Esta mañana, no he podido evitar dedicar unos minutos a mirarme al espejo... ¡y pensar! Y pensar que aún con los calzoncillos de fin de año de mi marido (la cicatriz de la cesárea no me deja ponerme otra cosa...), la ropa interior sin conjuntar por supuesto, con ojeras de mapache, con el pelo empapado de la ducha, y con barriguita incipiente... el cuerpo de la mujer es valiente y bello", ha reflexionado María junto a una imagen en la que muestra cómo todavía no ha recuperado su vientre.

Además, ha querido lanzar un mensaje de apoyo y solidaridad: "Mamás del mundo: No tenemos nada de qué recuperarnos. Esta es nuestra nueva realidad... y es el resultado del acto más mágico de amor. Cada una de las señales: estrías, cicatrices, tripas, barrigas al más puro slime... hayan venido para quedarse o no, están ahí para recordarnos lo jabatas que hemos sido.

Un gesto que muchas de sus seguidoras han aplaudido por mostrar realmente lo que le pasa al cuerpo de las mujeres tras el embarazo. "Gracias por romper el mito de que todas las celebs salen estupendísimas de la muerte tras dar a luz" "Primera mujer famosa que la veo como es en realidad. Siempre me he preguntado cómo lo hacen algunas, que salen lisas como si no hubiesen parido. Ole tu por tu naturalidad, y no te preocupes dentro de nada vuelve todo a su lugar" "Gracias por visibilizar todo esto", han comentado emocionadas sus fans.