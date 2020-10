28 oct 2020

Teniendo en cuenta que Gianluca Vacchi se hizo célebre por sus bailes y que, incluso, en una de las últimas revisiones de su mujer, Sharon Fonseca, antes de dar a luz nos mostraban cómo se movían con ella enchufada a los monitores, esperábamos algo más especial. Estridente si se prefiere.

Pero no. El italiano y su esposa ya son padres. Y, por supuesto, han presentado a la niña ante sus 'followers', para quienes no tienen secretos. Pero han optado por dar una cara más romántica. Más tierna si se quiere. Más convencional. Porque se han dejado llevar por ese momento y no han ni medio bailoteo de esos que provocan que los 'likes' se multipliquen como los panes y los peces.

"Ya esta con nosotros... Sharon y yo estamos felices de compartir con ustedes que esta mañana, recibimos a nuestra hija, Blu Jerusalema Vacchi. Gracias a Dios esta sana. Y ya la amamos mas que a nuestras vidas. Gianluca y Sharon", se puede leer en el perfil de él, al lado de una imagen en la que sujeta la frente de su mujer, a la que mira a los ojos con amor, y en la que ella tiene a la niña en brazos.

Ginaluca y Sharon no están casados. De hecho, este mismo verano él desmontaba todos los rumores que apuntaban a que le había pedido matrimonio a la modelo negándolo. No les hacen falta papeles de por medio para demostrar que sienten verdadera pasión el uno por el otro. Esa mirada de Vacchi que vemos arriba, lo dice todo...