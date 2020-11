1 nov 2020

El turbulento paso de Mayka por 'La isla de las tentaciones 2' ya forma parte de la historia de la televisión junto a la trágica historia de su compañera Melyssa Pinto que consiguió conmover a toda España. Aunque la audiencia no estuvo de parte de Mayka (fue ella quien fue infiel a Pablo, su pareja dentro del programa), parece que su carrera televisiva va tomando forma con historia que le han llevado a protagonizar uno de los polígrafos más morbosos del 'Sábado Deluxe'.

A la relación, aparentemente sexual, que está manteniendo con Tony Spina (ex pareja de Makoke), se le suman dos informaciones más: la primera, que se habría acostado con Pablo tras salir volver de la isla por separado, y la segunda, los rumores que la relacionan con el Carlos Lozano. Una información a los que los colaboradores de 'Sálvame' no daban crédito, ya que el presentador ha asegurado recientemente tener una nueva pareja, de la que todavía no sabemos su identidad.

“Fue un calentón que tuvimos y ahí quedó la cosa. Él no quiso volver conmigo, quería acostarse conmigo… y yo también”, Mayka reconoce que aún tenía sentimientos por Pablo y se dejó llevar #tentapolihttps://t.co/1YAZZtYvap — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) November 1, 2020

Así, Mayka ha confirmado que nunca han tenido nada y que solo se puso en contacto con él como su fan durante el concurso que hizo en 'Supervivientes'. "En la vida he dicho que me guste Carlos Lozano, solo dije que me gustaba en 'Supervivientes' y ya está. De ahí a que me guste Carlos Lozano hay un gran paso. No he tenido ningún rollete, solo hemos hablado", decía contundente la influencer.

Lo que sí ha admitido es que mantuvo relaciones sexuales con su ex tras pasar por el concurso. A la pregunta del polígrafo ["¿Te acostaste con Pablo tras cortar con Óscar porque te daba morbo que te odiara?"], ella ha contestado que sí, y ha matizado: "El no quiso volver conmigo, solo quiso acostarse conmigo y yo también, ¿qué tiene de malo?".