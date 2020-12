10 dic 2020

Una de las más damnificadas, al menos de cara a las cámaras de televisión, de la guerra en Cantora está siendo Anabel Pantoja, Su papel de colaboradora en 'Sálvame', donde tocan este tema tarde sí y tarde también, ha provocado que pierda los nervios en varias ocasiones en los últimos dos meses. Este miércoles, volvía a suceder.

Sylvia Pantoja, prima de su tía Isabel, acudía al plató de Telecinco y protagonizaban un cara a cara muy tenso. Porque Sylvia ya había sido protagonista de uno de los capítulos de 'Cantora: una herencia envenenada'. A Anabel no le gustaron nada los términos en los que se dirigió a su abuela y fue muy dura con ella. Ayer, Sylvia se lo reprochaba antes de que comenzara ese cruce de ataques con Jorge Javier Vázquez como mediador.

"Yo vine a contar mi vida, mi verdad y mi historia. Tengo todo el derecho del mundo. Yo creo que Anabel se pasó el otro día… pero bueno… ella se expresa así. ¿Le voy a poner un puñal en el pecho? ¿Qué está equivocada? Pues mucho. Tú no puedes atacar a una persona que no conoces, aunque tengamos un poquito de sangre", comenzaba Sylvia, que ponía de relieve el cariño que siempre ha sentido por Bernardo Pantoja: "Yo a tu padre lo quiero mucho y por respeto a mi tío Bernardo, que lo quiero mucho, te voy a respetar a ti. Y porque me gusta respetar. En una televisión jamás, de puertas para adentro todos podemos criticar, pero en la televisión jamás. Pero a tu padre lo respeto mucho y siempre ha estado en lo bueno y en lo malo y lo queremos mucho".

Imagen del cara a cara entre Anabel y Sylvia Pantoja. pinit

Anabel, tras escucharla, daba un paso atrás con respecto a lo que había dicho días atrás: "Yo el lunes pedí disculpas públicamente porque no había sido mi mejor comportamiento. Cuando yo veo ese cebo, no me sienta nada bien. Desde aquí lo vuelvo a decir, si hay algo que te sentó mal pido perdón públicamente".

Eso sí, dejaba muy claro que el tema de doña Ana, como se refirió a ella, no se lo va a pasar por alto. "Si que es cierto que no te conozco de nada, pero tengo derecho a opinar si tú apareces en la televisión, tengo derecho. La historia es que no tengo nada contigo. Si tú no te quieres enfrentar, yo tampoco", sentenciaba, para no dejar resquicios a dudas.

"Lo último que quiero decirte agradezco mucho el cariño que le tienes a mi padre, a ver si te lo aplicas a mi abuela. Me dolió mucho que hablaras de ella conforme está ella, que yo no he hablado de tu madre. Veo que un familiar que lleva 20, 30 o 40 años fuera de tu familia, venga a hablar de mi familia, y sobre todo de una persona que está enferma", era lo último que decía Anabel, antes de que Sylvia justificara sus palabras referidas a doña Ana.

"Lo que hablé de tu abuela no es nada malo. Solo fue una experiencia y ya está. En esta vida es importante saber simplificar. No soy ninguna oportunista, porque llevo trabajando desde los 16 años y nunca me he subido al carro de nada porque yo soy Pantoja y soy artista. Se me ha dado la oportunidad de hablar", se justificaba, y explicaba que ella no tiene nada en contra de Anabel y que entiende esa defensa a ultranza que siempre hace su tía Isabel.