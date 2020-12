14 dic 2020

Él mismo se sentó y se dejó poner los cables del polígrafo de Conchita. El espectáculo lo dio el sábado, en el plató del 'Deluxe'. Kiko Jiménez, en boca de todos la pasada semana por sus presuntas infidelidades a Gloria Camila e incluso a Sofía Suescun, hizo un pleno de mentiras. Tal cual. El polígrafo determinó que mentía en todas y cada una de las respuestas que dio a las preguntas que se le formularon sobre su ajetreada vida de alcoba.

Días antes, el escándalo saltaba cuando se empezaba a rumorear que había hecho un trío junto a Chabelita Pantoja y Efrén Reyero. Una información que se conocía con estos dos últimos participando en 'La casa fuerte' y la relación de la hija de Isabel Pantoja y Asraf Beno (su ataque de celos) cuestionada desde que entraron en el 'reality'. Pero ese bombazo, soltado por María Jesús Ruiz, tan solo era la punta del iceberg de los problemas que pueden abrírsele en el horizonte.

Porque se conocieron otras infidelidades. Empezando por una que tendría a Cristini Couto, recién expulsada de 'La casa fuerte', como elegida para cometer la deslealtad. A pesar de que él insistía en que no la conocía de nada, la máquina le desmentía. Y ella misma dio, incluso, detalles: "Él me vio y me agarró del brazo para meterme dentro del baño, allí me besó y me tocó, pero yo no quería que pasara nada más entre nosotros".

Por supuesto, negó, una y otra vez, que entre él y Chabelita hubiese habido algo, apoyándose en los presuntos cuatros años de fidelidad a Gloria Camila. Pero, ¿y si a ella también la engañó? Insistió en que tan solo son amigos. Muy buenos amigos desde hace años. "No es la primera vez que se queda a dormir en casa", se defendía, y detallaba qué pasó la noche de marras del hipotético trío: "Esa noche vamos al taxi y le pregunto a Isa Pantoja la dirección de su casa para que el taxista le lleve y Efrén y yo nos cogemos otro. Resulta que ella ni sabía la dirección de esa casa y yo como la conocía bien, por protegerla, la llevé a mi casa".

La que era compañera de Chabelita por aquel entonces, Kathy Amores, explicaba que, hasta las tres de la mañana, esta no le indicó que no iría a casa a dormir. Y con todas las respuestas y dudas suscitadas por Kiko durante el polígrafo, ninguno de los colaboradores se marcharon esa noche con la sensación de que esa noche de pasió a tres bandas no hubiese ocurrido.