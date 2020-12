21 dic 2020

"Es un machista. Es una persona que solo le importa su ego, su orgullo, lo que a él le pasa. Todo pasa por él, que nadie le critique... Es él, él, él. Un machista, vamos. ¿Qué autoestima? El es un tío machista, típico, típico, típico... Está asomando la patita y no me gusta esa patita.... Isa es una chica listísima pero no sabe elegir pareja". Esta es solo una de las opiniones que Ana Rosa Quintana ha ofrecido sobre Asraf Beno durante las semanas que este ha estado dentro de 'La casa fuerte' al lado de su pareja, Chabelita Pantoja.

Acabado el concurso para el modelo (y para su compañera de aventura), este se sentaba este domingo en la gala semanal del 'reality' y respondía, de una manera muy contundente, a todas esas críticas y palabras gruesas que le ha dedicado la presentadora sin que él pudiera defenderse. Ahora, que sí puede, el marroquí le ha sido muy claro a un de los estandartes de Telecinco.

"Una máquina, Ana Rosa... Que aprenda a elegir ella primero, también te digo. Igual que ella opina, yo puedo opinar", le lanzaba este 'tirito', antes de que Chabelita, que no olvidemos que es colaboradora del matinal que conduce Quintana, añadiera: "Ellos han vivido mi relación. Me sorprende que comenten estas cosas, no hablo solo de Ana Rosa, ellos saben lo que he sufrido por insinuaciones que se hicieron en su momento. Lo entiendo y lo respeto que opinen, pero me hubiera gustado que me dijeran esto a mí, a solas".

Asraf, además, se defendía para quitarse esa etiqueta de machista que le había colgado Ana Rosa: "Yo he dicho que tiene complejo de inferioridad, pero de ahí a machista... Quiero hacer un llamamiento a la gente que me quiere, la que me quiere de verdad. La que no me va a decir 'déjalo' sino que me van a ayudar y hacer entender que hay que cambiar ciertas cosas para que todo vaya sobre ruedas y que avance nuestra relación, en vez de criticar que es lo fácil".

Lo cierto es que su paso por el concurso, con muchos altibajos, ha llevado incluso a que se pensara que esos planes de boda que anunciaron mediante exclusiva hace unas semanas, no eran más que un montaje. Ellos han defendido la fortaleza y veracidad de su amor, aunque sin ocultar que, como en cualquier pareja, hay baches y momentos más complicados.