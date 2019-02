14 feb 2019

Compartir en google plus

Mientras en Rabat doña Letizia estrenaba su vestido de Felipe Varela más espectacular, y un día después de que Meghan Markle diera una lección de estilo premamá en 'total white', Kate Middleton ha hecho lo propio y ha deslumbrado con un diseño de Gucci en la gala '100 women in finance' en el Victoria&Albert Museum de Londres.

La Duquesa de Cambridge se ha vestido de princesa con un imponente diseño en tul de seda que combina diferetes tonos maquillaje, un vestido de Gucci que soñamos con ver en una gran alfombra roja y que, sin duda, nos sirve de inspiración para nuestro próximo look de invitada en una boda de primavera.

En el vestido de Kate Middleton todo funciona. Tiene la dosis justa de romanticisimo y feminidad, pero sin caer en la pompa cursi; el juego de colores maquillaje, que pasa del nude al 'blush' y llega hasta el granate, es impecable; el escote, rozando el 'off the shoulders', no puede ser más elegante y, por si fuera poco, ese cuerpo drapeado ajustado en la cintura con un lazo de terciopelo en contraste y una falda que se abre vaporosa es, probablemente, la silueta más favorecedora que existe.

Kate Middleton ha combinado su imponente vestido de Gucci con un cluch en terciopelo granate (a juego con el lazo de la cintura) firmado por Prada y unos salones 'glitter' (quizá el único 'pero' de este look) de Oscar de la Renta. Como joyas, los pendientes en forma de lágrima que lució en la boda de su hermana Pippa y, por supuesto, su magnífico anillo de pedida de brillantes y zafiro.

También te interesa...

- Kate Middleton y su 'vestido de novia' de Alexander McQueen en los BAFTA 2019

- El día que Kate Middleton se vistió de Lady Di para su duelo de estilo con Máxima de Holanda

- Los peinados que mejor le sientan a Kate Middleton