2 jul 2019

No hace ni diez días que ha comenzado el verano, y ya sabemos cuál es el vestido más bonito de la temporada. De hecho, no tenemos ninguna duda y consideramos imposible que nada ni nadie pueda superar en las próximas semanas el look impecable con el que ha aparecido, por sorpresa, Kate Middleton en la pista central del Torneo de Wimbledon que se disputa en Londres.

Aprovechando la baja por maternidad de Meghan Markle, y antes del duelo de estilo que protagonizará con su cuñada el próximo sábado 6 de julio en el bautizo de 'baby Sussex', Kate Middleton no hace más que sumar un acierto de estilo tras otro. Pero esta vez, se ha superado a sí misma con un vestido blanco tan sencillo como perfecto.

Kate Middleton sabe que no suele fallar cuando viste de Alexander McQueen, y esta vez no ha sido una excepción. La Duquesa de Cambridge ha apostado por un sencillo vestido camisero blanco de inspiración retro, con falda de vuelo y botones en contraste, que ha adornado con un femenino lazo en la solapa y un cinturón a juego que no hacía más que realzar su silueta envidiable.

Como complementos, Kate Middleton ha combinado su vestido blanco con un original mini bolso rígido de rafia, también de McQueen, y unos salones cerrados de tacón ancho, el único 'pero' que somos campaces de ponerle a este look ya de por sí perfecto: con sus alpargatas 'made in Spain' de Castañer hubiera sido sublime.

