4 jul 2019

Si hay una prenda que nos recuerde a doña Letizia, esa es el traje blanco. Su presentación en sociedad fue con uno de Armani que, además, ha recuperado 15 años después. Y hoy, para apoyar al deporte femenino en un caluroso día de julio en Madrid, ha vuelto a demostrar que un dos piezas y un look 'total white' siempre son un acierto en su look. Más, si apuesta por el lino, tejido estrella de la temporada (véase el último look de Máxima de Holanda) y lo combina con unas alpargatas, al más puro estilo Kate Middleton.

La Reina ha acompañado a la Selección Nacional Femenina de Rugby 7 durante uno de los entrenamientos previos a su participación en el próximo torneo preolímpico, y nos ha mostrado el que, sin duda, es el traje de verano de lino blanco es perfecto para poner estilo a los días de calor.

Formado por una camisa estilo sahariana con cinturón (el truco estrella de la Reina para presumir de tipazo) y un pantalón ancho tobillero (que no llega a ser culotte), la Reina no ha necesitado más que unas alpargatas de cuña en color beige firmadas por la marca española Mint&Rose para crear un look de verano ideal.

