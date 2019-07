15 jul 2019

Kate Middleton ha vuelto a Wimbledon para presidir la final masculina y entregar el trofeo de ganador a Novak Đoković. Sin embargo, más allá de presenciar en las gradas la final más larga de la historia del torneo londinense, la Duquesa de Cambridge volvió a acaparar todas las miradas con su impecable look... con truco.

Y es que si en la final femenina de Wimbledon Kate Middleton acudió con Meghan Markle y su hermana Pippa repitiendo un vestido verde musgo de Dolce&Gabbana que le sentaba como un guante, para el partido de los chicos eligió un acertadísimo y delicado vestido midi en azul bebé con detalle origami en las mangas y falda 'lady' de Emilia Wickstead. Eso sí, de lo que tenemos que hablar es de sus zapatos.

La Duquesa de Cambridge se atrevió con una combinación que, aunque no lo parezca, es muy arriesgada y tiene muchas posibilidades de no conseguir un buen resultado: vestido midi y zapatos de pulsera. Y es que, este combo, si no eres una reina de estilo como Kate Middleton, suele provocar que nuestras piernas parezcas más cortas y gorditas de lo que son en realidad. ¿Su truco? Elegir un modelo en color nude que se funde con el tono de su piel y que, por el contrario, consigue que la silueta quede equilibrada y muy estilizada.

