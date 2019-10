23 oct 2019

Pensábamos que después de sus looks imponentes en Japón, durante la entronización de Naruhito y la posterior cena de gala en honor al nuevo Emperador, Letizia no nos podría sorprender durante su gira asiática. De hecho, su llegada a Seúl fue muy correcta, pero volvió a su rutina de repetir look. Hasta que llegó la noche, y la Reina brilló de nuevo con un vestido con el que vuelve a dejarnos con la boca abierta.

La Reina ha demostrado con creces que cuando arriesga, gana, y que salirse de su zona de confort 'sartorial' ha sido una de las mejores decisiones de estilo que ha tomado. Por eso, cuando la hemos visto estrenando este original diseño en la primera cena de gala de su visita a Seúl, hemos caído rendidas ante este nuevo vestido.

Con un favorecedor largo al tobillo y con el rosa empolvado como lienzo (sí, repite la fórmula base que tan bien le funcionó en el día de la Hispanidad), la Reina se ha decantado por primera ver por un diseño de Temperley London, una de las marcas favoritas de Kate Middleton. ¡Y su estreno no ha podido ser más acertado!

Este elegante vestido de crepe nude con bordado de flores y estrellas y manga francesa nos ha enamorado, sobre todo, con su escote transparente, que insinúa sin enseñar, y es uno de los más favorecedores (y sexys) que ha lucido nuestra Reina en sus últimas apariciones.