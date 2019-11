4 nov 2019

La Fundación Princesa de Girona celebra este 2019 la décima edición de sus Premios, que ensalzan la figura de los jovenes emprendedores, la innovación y el potencial de la juventud. Sin embargo, aunque este año la situación política en Cataluña se ha llevado buena parte del protagonismo previo, ni las polémicas ausencias de representantes del gobierno de la Generalitat o de la propia Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ni la concentración contra la presencia de los Reyes han consguido empañar el acto, que ha comenzado con 'vivas' al Rey, con una impecable Reina Letizia entrando en el salón con el mejor look que le recordamos en esta cita y con el esperado debut de la Princesa de Asturias y Girona, Leonor, en este aniversario tan especial.

La Reina, como ya ocurrió en los Premios Princesa de Asturias, ha querido ceder el protagonismo a su hija mayor, que ha presidido por primera vez los Princesa de Girona, pero solo lo ha conseguido a medias, porque su impecable look ha acaparado todas las miradas. Doña Letizia ha vuelto a recurrir al esmoquin, y de nuevo ha confiado a Pertegaz (después de recuperar al modisto español 15 años después de su boda hace menos de un mes). En esta ocasión, la Reina ha demostrado con un sofisticado dos piezas negro con detalle de plumas de avestruz en las mangas y sutiles bordados joya que un traje pantalón como este puede ser más elegante que cualquier vestido.

Doña Letizia ha combinado el que ya es uno de sus mejores looks del año, con sus salones negros de Manolo Blahnik, un clutch de Magrit y, con un recogido bajo muy favorecedor, ha dado protagonismo a los maravillosos pendientes de chatones, que brillaban con look propia en este look 'total black'.