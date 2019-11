22 nov 2019

Más allá de Meghan Markle y Kate Middleton, incluso de nuestra Letizia, hay una 'royal' que siempre nos roba el corazón sartorial con sus looks: Máxima de Holanda. En esta ocasión, la Reina 'orange' ha puesto color a un frío día de lluvia con una combinación de prendas y complementos que son pura inspiración para el otoño.

Por todos es sabido que Máxima es la 'royal' más atrevida a la hora de vestir y que no tiene ningún miedo a apostar por los tonos más vivos del Pantone, por estampados llamativos y contrastes cromáticos y, por supuesto, por complementos XXL, como sus ya famosos sombreros y tocados. Esta vez, y al igual que hizo doña Letizia en el Mercadillo Nuevo Futuro, Máxima de Holanda demuestra que los vestidos de flores sí son para el otoño-invierno. Y el resultado de su look no puede ser más acertado.

Para inaugurar una exposición en el Museo de las Ciencias de Ámsterdam, Máxima de Holanda ha apostado por un elegante vestido de gasa navy blue con estampado floral de Natan, una de sus firmas de cabecera. Pero, sin duda, su gran acierto ha estado en los complementos: un llamativo abrigo rojo, con zapatos de salón, clutch y guantes de piel a juego que creaban un 'color block' perfecto y un sombrero borsalino que aportaba un toque sofisticado e ideal para protegerse (o no) de la lluvia.