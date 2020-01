24 ene 2020

Llevaba mucho tiempo callado, pero los mensajes que se han filtrado y que supusieron el principio del fin de la relación con su hija, han provocado que Thomas, padre de Meghan Markle, haya roto su silencio. Ha sido en una entrevista en televisión, y ha sido crítico con la decisión que han tomado su hija y el príncipe Harry de Inglaterra de alejarse de la corona británica.

Ha sido en el Channel 5, de la televisión británica y dentro de un documental de 90 minutos en el que se pueden ver imágenes de la infancia y de la adolescencia de la duquesa cedidas por el propio Thomas donde se ha manifestado y ha dado su opinión sobre uno de los temas más debatidos en las últimas dos semanas. Debía ser el único miembro de peso del entorno de Meghan al que aún no habíamos escuchado.

"Todas las niñas quieren ser princesas y ella que lo ha conseguido ahora ella lo rechaza... parece que lo está haciendo por dinero", son las duras palabras de este hombre que, además, le echa en cara que todo lo que tiene, lo tiene gracias a él. Y recuerda con cariño esos años de la infancia que la niña vivió con él. De los 11 a los 18 compartieron techo y él los califica como "los años más felices de mi vida".

Quizás por eso confiese que sintió celos del príncipe Carlos cuando le vio llevar a su hija hasta el altar. Un infarto, padecido tres días antes del enlace, impidió que Thomas estuviera en ese momento tan especial. "Mi hija estaba preciosa. Me hubiera gustado estar ahí para ella, aunque aprecié que sí que estuviera Carlos. Admito que lloré un poco, todavía no he podido olvidar ese momento", son sus palabras tras asegurar que, desde esos mensajes que se han aportado ahora como prueba para el juicio de Harry y Meghan contra la prensa, no ha vuelto a tener contacto con ella.

A pesar de todo ello, trata de buscar una justificación a todo lo que se está viviendo. Y la halla en cómo se juzgo la relación que tenía la propia Meghan con su madre, Doria Ragland (conócela aquí). "No todo el mundo lo aprobaba. La gente pensaba que era la cuidadora. Por supuesto, aquello no era justo", sentencia antes de establecer una comparativa: "Creo que ahora está pasando lo mismo con los royals. No creo que sepan dónde situarla, siempre parece que esté asustada. Como un ciervo ante las luces del coche".

Justo ahora que Harry y Meghan han recrudecido su relación con los medios con una nueva amenaza de demanda por las fotos de ella en ropa de 'sport' con su hijo en Canadá, quizás no sea el mejor momento para que Thomas reaparezca. Al menos que sus intenciones no hayan sido nunca las de buscar tender un puente para reconstruir la relación con su hija.