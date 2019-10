3 oct 2019

Si nos piden que pensemos en la famosa con el mejor cuerpo del mundo, a muchos les vendrá a la cabeza Jennifer López. Y más, después de verla desfilar hace solo unos días para Versace con el icónico 'jungle dress'. Con los 50 ya cumplidos, la cantante y actriz puede presumir de unos abdominales perfectos, un culo 10 y unas curvas de infarto. El gimnasio y la dieta son las claves de su cuerpazo, pero JLo tiene otro secreto: su faja Spanx.

Y dirás: si Jennifer López necesita faja, ¿qué necesitamos el resto de mortales? La realidad no es que 'necesite' faja JLo, como no la necesitamos ninguna, pero el 'poder' de esta prenda de lencería radica precisamente es su capacidad reductora y moldeadora, que 'coloca' todo en su sitio mientras afina algún que otro centímetro de contorno y realza el pecho o el trasero. Además, las fajas ayudan a que, por ejemplo, las prendas de seda o satén no se nos peguen al cuerpo.

Como la propia Jennifer López dejó claro hace tiempo en el programa de Ellen Degeneres, cuando al bailar dejó a la vista su faja y tuvo que colocársela en directo. Su favorita (como la de muchas otras famosas) es de la marca Spanx y, casualmente ahora que llega la época de bodas y vestidos de invitada, la hemos encontrado rebajada en Amazon en varios modelos: body (de 99 a 79.95 euros), tipo legging (de 79.95 a 55.90), en forma de shorts (de 53 a 48.90 euros) y braguita (de 27 a 24.95 euros).