9 mar 2020

Compartir en google plus

Si el sábado Meghan Markle aparecía con el vestido rojo PERFECTO (capa incluida) en una clarísima declaración de intenciones, para abandonar su puesto como miembro senior de la familia real británica, hoy la duquesa de Sussex ha mandado un claro mensaje con su vestido verde (¿esperanza?) demostrando lo feliz que está de tomar las riendas de su vida y alejarse, aunque sea un poco, del ojo público (mensaje que hemos podido apreciar incluso, en su maquillaje).

Con el vestido del que están hechos los sueños acudía, de la mano de un príncipe Harry muy sonriente, al Mountbatten Festival of Music en el Royal Albert Hall de Londres en su penúltimo acto de esta etapa. Hoy, con motivo de la Commonwealth en la abadía de Westminster, Meghan aparecía con un total look verde (capa incluida, valga la redundancia, ¿podemos llamarla ya superheroína?) en su ultimísimo evento como royal de pleno derecho.

Este lunes gris en Londres marca el fin de una etapa (que estamos seguros, los duques están ansiosos por despedir) pero no será hasta el 31 de marzo cuando ambos dejen de ser representantes oficiales de la monarquía y comiencen así, su nueva vida lejos de Isabel II (y los rumores apuntan que también, lejos del príncipe William).

El look de Meghan Markle es muy diferente al del año pasado (aunque también iba de verde), ya que lucía figura premamá. Sin duda, el look elegido este año lo recordaremos por siempre: con un vestido verde ajustado de Emilia Wickstead y tocado a juego de William Chambers, la duquesa se despedía por la puerta grande. El bolso de Gabriella Hearst y los salones de Aquazzura ponían la guinda final al estilismo, que estamos pensando en copiar para nuestro próximo look de invitada.

A pesar del evento tan mediático al que se enfrentaba, la duquesa de Cambridge ha escogido un abrigo burdeos que ya le habíamos visto en otra ocasión de Catherine Walker con un tocado que estrenó en 2018. Un look muy sobrio con el que le ha otorgado todo el protagonismo a Meghan Markle, que sin duda ha dicho a adiós a sus tres años en la familia real de una forma magistral. Foto para el recuerdo bajo la lluvia incluida.

Hasta siempre, Meg.