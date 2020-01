30 ene 2020

El más reciente de los casos de hermanos que era super unidos y que tras el paso de las años se han distanciado es el de los hijos de Lady Di y Carlos de Inglaterra. No importa si sigues de cerca la vida de los royals o no, es prácticamente imposible que no te hayas enterado de la ruptura entre William y Harry.

Desde que el menor de los hermanos empezara su relación con la exactriz Meghan Markle, mucho se ha hablado de los rifirrafes entre los hermanos. Y lo que terminó por hacer saltar las alarmas fue la decisión de Harry de separarse de sus deberes reales.

Pero como tantos otros hermanos, puede que William y Harry simplemente se hayan distanciado con el tiempo y porque cada uno ya tiene su propia familia.

“Es algo muy frecuente entre hermanos. No siempre tiene que ver con una pelea, sino simplemente con distintas preferencias. Los hermanos a menudo eligen distintos lugares de residencia, distintas ocupaciones, diferentes cualidades en sus parejas y prácticamente difieren en cualquier elemento de su estilo de vida”, explica John Duffy, psicólogo clínico y autor de Parenting the New Teen in the Age of Anxiety a la edición estadounidense del Huffpost.

¿Pero por qué se producen tantas separaciones de hermanos? Duffy expone cómo afecta un tratamiento preferente a uno de los hermanos por parte de los padres puede ser una de las causas.

Video: Acuerdo en Buckingham para que Enrique y Meghan puedan desligarse de la familia real

Dejando a un lado la genética y una infancia similar, pensar que tu hermano va a ocupar en tu vida tanto espacio como en tu infancia es hacerse ilusiones. También es algo ingenuo asumir que distanciarte de tu hermano es algo malo en sí mismo. "Somos humanos. Cambiamos, evolucionamos, crecemos y queremos cosas diferentes durante las diferentes fases de nuestras vidas”, sostiene Kiaundra Jackson, psicóloga de familia en la misma publicación.

Las parejas de tus hermanos afectan

"A menudo, cuando se incluye a la pareja en la foto, las relaciones se ven afectadas y los límites se refuerzan o reorganizan", dice Duffy.

En la mayoría de los casos, la realidad es que se produce un cambio en la lealtad y la atención cuando empezamos a salir con alguien, cuando esa relación se afianza y cuando se tienen hijos.

“Si estás recién casado y además tenéis un bebé, tu esposa, los niños y ese legado se convierten en el centro de atención y, obviamente, eso puede cambiar la relación entre hermanos, ya que tu familia de origen deja de ser la prioridad”, apuntan los expertos. “Y es normal”.

Cómo acercarse entre hermanos

La clave está en aumentar la comunicación con tu hermano, ser honesto e intentar entender que no porque piensen distinto tienen problemas imposibles de resolver. Las separaciones suelen ser el resultado de una falta de comunicación, así que haz hincapié en lo positivo y recuerda qué es lo que los une.