25 may 2020

Está claro que la puntilla para que el príncipe Harry y Meghan Markle se mudaran a América en busca de una mayor tranquilidad se la dieron los medios. Pero no menos cierto es que ella no se sintió nunca a gusto con la vida de palacio. Ahora 'The Sunday Times' saca a la luz una teoría conspiranoica que circuló por la cabeza de esta llegando a provocar que se aislara dentro de las cuatro paredes de Frogmore Cottage (así están devolviendo el dinero de la reforma).

El mencionado medio recoge las declaraciones de una fuente anónima que relata el infierno que vivió Meghan fruto de esa idea de que el personal de palacio iba en su contra, principalmente porque su manera de gestionar el día a día atendía a un modelo más norteamericano que anglosajón, algo que, a su entender, no fue bien recibido en la corte británica.

"Estaba convencida de que había una conspiración contra ella y, por lo tanto, básicamente se aisló cuando se mudaron a Frogmore", dice esa fuente que el diario identifica como un amigo de la actriz de 'Suits'. "Creo que se sintió como una extraña desde el principio. Esta no era la vida a la que estaba acostumbrada y quería salir", continúa explicando, asegurando que, el hecho de no trabajar y obtener sus propios ingresos, también se le hizo cuesta arriba.

Además, echaba mucho de menos su anterior vida social: a todo ese círculo íntimo con el que compartía momentos, pero, sobre todo a su madre, Doria Ragland (conócela aquí), la mujer y la figura más importante para ella. Sobre esto, pero en el sentido de cómo afrontará el futuro cuando acabe el aislamiento, el mismo medio recoge la impresión de la directora de 'E! News', Melanie Bromley: "Estoy segura de que su vida social consistirá en cenas con personas en las que puedan confiar y con quien conecta".

"Van a ser muy cautelosos acerca de abrir demasiado su círculo social, ya que fraternizar con las personas equivocadas tiene el potencial de dañar enormemente su imagen y sus planes", remataba Melanie sobre esa 'nueva normalidad' que va a suponer para los duques de Sussex tener que empezar una vida de cero tras dejar atrás Londres en plena pademia.