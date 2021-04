7 abr 2021

Semana tranquila para la Reina tras el parón de las vacaciones de Semana Santa. Como único acto en su agenda, doña Letizia ha visitado la sede de la Fundación Mutua Madrileña para reunirse con sus responsables. Para esta cita de trabajo en la que se han tratado temas como el apoyo a la investigación en salud, la acción social, la difusión cultural y la seguridad vial, la Reina ha tirado otra vez de fondo de armario y ha creado un look ‘made in Spain’ que reinventa las claves del estilo ‘working girl’ para la primavera, como ya lo hizo hace unas semanas con este look de 10.

Con piezas que ya casi olvidadas de su fondo de armario de día, la Reina ha vuelto a lucir la que fuera una de sus prendas ‘de trabajo’ favoritas hace cinco años: una chaqueta cropped de estilo étnico de Uterqüe que utilizó muchísimo durante 2016 (cuando la estrenó) y que, de repente, dejó de usar hasta que la recuperó el año pasado para la ‘gira’ que hizo por toda España con el Rey para ver los estragos de la pandemia del coronavirus en nuestro país.

Para no quitarle protagonismo a su chaqueta vintage, doña Letizia ha optado por unos sencillos pantalones de Massimo Dutti que también llevan varias temporadas en su armario. Blancos, de tejido ligero, con cintura marcada y largo tobillera, estos sí que son una apuesta ganadora no solo porque son súper favorecedores: también consiguen rejuvenecer el look ‘working girl’ de primavera de la Reina, demostrando que es perfecto para quitarse años de encima aunque siga presumiendo con orgullo de sus canas.

Los complementos, acertados: salones de ante granate de Uterqüe (muy escotados e ideales para hacer las piernas más largas con los pantalones blancos tobilleras) y bolso de Furla. ¿Seguirá recuperando la Reina ‘viejas glorias’ de su armario de primavera o volverá a estrenar y la veremos con alguno de estos vestidos ‘made in Spain’ que le proponíamos? Sea como sea, lo que parece claro es que los tiempos del aburrimiento sartorial terminaron y nuestra ‘it queen’ ha vuelto.