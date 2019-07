28 jul 2019

¡Menudas vacaciones las de Paula Echevarría! La actriz se ha escapado a la costa italiana para disfrutar de un descanso ahora que ha comenzado con un nuevo proyecto profesional: 'Velvet'. Sí, en unas pocas semanas podremos volver a disfrutar de su trabajo en la pequeña pantalla... ¡Y traerá muchas sorpresas! Así antes de ponerse en marcha con la rutina la actriz se ha ido junto a Miguel Torres, y nosotras encantadas de la vida de ver lo feliz que está y lo bien que se lo está pasando. Aunque también hay que reconocer que su generosidad a la hora de compartir de dónde son todos y cada uno de sus looks es algo que nos está encantando...

Ya pasó con sus sandalias planas naranjas de Mango. En el momento en el que desveló de dónde eran, las palas desaparecieron... Y también ocurrió con unas sandalias romanas. Su precio era de 12,99 euros, así que no es de extrañar que ya no haya disponible ni una sola talla... Lo que no esperábamos es que su último look también agotara todas las tallas y ahora sea prácticamente imposible hacerse con él... Nos referimos a un vestido blanco con lazada en el pecho y nido de abeja en el cuerpo que ha lucido en Positano, acompañado de unas sandalias de Chanel. Este diseño costaba 175 euros, pero ahora mismo solo hay disponibles tallas en colores amarillo y negro... ¿Qué ha pasado?

Pues lo de siempre: Paula Echevarría, una vez más, ha convencido con su estilo y teniendo en cuenta el gran numero de seguidoras que tiene, se ha encargado de que Bless The Mess, una marca de moda donde hay verdaderas joyas para esta temporada, y Paula Echevarría no se ha resistido a algunos de sus diseños... ¡Pero ella no es la única! Las influencers Lucía Bárcena y Carla Hinojosa también lo han llevado... ¿Estamos ante la prenda más que deseada del momento? A juzgar por el éxito en ventas diríamos que sí...