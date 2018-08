10 ago 2018

El desfile de impresionantes looks de baño de Paula Echevarría no cesa, pero a estas alturas del verano sale a relucir la verdadera artillería pesada: el último biquini que ha mostrado en su perfil de Instagram es una verdadera genialidad. Se trata de un diseño de Etam que combina una braga de corte clásico, a la cadera, con un top afrancesado, con aros, tres botones y escote balconet. Su golpe de efecto no es solo el diseño: el biquini practica el mix&match y mezcla una parte de abajo negra con un sujetador de cuadros Vichy. Es espectacular.

Una versión también muy efectiva de este juego de formas y colores mezcla rayas y estampado floral, una operación que vemos a menudo en looks de todo tipo, del street style al prêt à porter. Lo ideal es comprar dos biquinis que no tengan nada que ver y mezclarlos: así nos aseguramos de que conseguimos el mix que realmente nos interesa y no parece demasiado enlatado.

La infuencer francesa Amelie (Natamelie) lleva esta práctica de mezclar estampados un paso más allá y nos muestra cómo llamar realmente la atención en la playa. Para la parte de abajo, elige una sencilla braga alta blanca, estilo retro, de Calzedonia. La combina, y ahí está el gran truco, con un con un top de piel dorada de la firma de lencería y baño Livy, que parece más destinada a la pista de baile que a la piscina. Total.

