30 nov 2018

Una de las mejores cosas de profesionalizarse como "influencer" son los viajes: las marcas suelen invitar a las expertas en moda con más seguidores a presentaciones en lugares fascinantes del mundo. Es cierto: "megainfluencers" como Gala González tienen un calendario de viajes agotador. Practicamente no pisan su casa en temporada alta. El caso de Natalia Cabezas o Trendy Taste no es tan estresante. Y el último viaje que ha compartido con nosotras, a Emiratos Árabes Unidos, parece fascinante: desiertos, rascacielos, mezquitas...

Trendy Taste en la Gran Mezquita de Abu Dhabi. pinit

Además de alucinar con las puestas de sol en el desierto, Natalia Cabezas vivió una situación inesperada: para visitar la Gran Mezquita de Abu Dhabi tuvo que cubrirse de cabeza a pies, con abaya (el pañuelo) y un caftán, para cumplir con los requerimientos de modestia en el vestir que se piden a las mujeres para entrar en un templo musulmán en este país. El momento debió de ser raro, como se nos sigue haciendo raro que las mujeres tengamos que cumplir unas normas específicas para entrar en algunos lugares.

Los templos religiosos exigen un vestuario a las mujeres. pinit

"Es la primera vez que comparto un "outfit" que no he elegido yo", escribe Natalia en su perfil de Instagram. "O, mejor dicho, que me han obligado a ponerme. La verdad es que nunca me gustó que me dijeran que tenía que hacer o cómo tenía que comportarme o que vestirme. Pero mereció la pena por conocer uno de los lugares más increíbles del viaje a Emiratos: la mezquita de Abu Dhabi".