27 dic 2018

Cada vez falta menos para descubrir el secreto mejor guardado de Cristina Pedroche en las Campanadas, pero de momento mientras esperamos para ver su misterioso y puede que polémico 'look' de Nochevieja, nos quedamos con algunos de los 'looks' con los que siempre logra sorprendernos en 'Zapeando'. Pero esta vez nos referimos a uno en concreto, en el que no ha faltado uno de esos jerseys navideños a los que las famosas no se han podido resistir esta época de fiestas y que le hemos visto a Pedroche en uno de sus divertidos bailes se 'stories'.

Y es que ayer en el plató de 'Zapeando' estos jerseys navideños fueron los verdaderos protagonistas del programa y tenemos que decir que el elegido por Pedroche no sabemos si odiarlo o amarlo pero definitivamente ¡lo queremos!

Cristina Pedroche lució este jersey navideño en uno de sus 'stories' recientes de Instagram. pinit

Un jersey con maxi reno y lazos incluidos que nos ha parecido lo más y que nos hemos puesto a buscar en la web. Y hemos dado con él en H&M pero en su web norteamericana y a un precio de 24,99 dólares. El problema es que no lo hemos encontrado disponible en la web española. Pero ¡tranquila! Aún hay esperanzas de que lo encuentres en tienda...

Suéter de punto, 24,99 dólares. pinit

Otra opción es que te hagas con uno de los muchos modelos disponibles que este invierno nos ha propuesto Primark (pincha aquí para verlos) ¿Ya has elegido tu favorito?

