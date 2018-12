27 dic 2018

Apenas faltan unos días para Nochevieja y parece que las 'influencers' no se rinden con sus mejores recomendaciones para lucir en fin de año. Y lo cierto es que cada una de esas recomendaciones nos gusta más aún, así que la búsqueda del 'look' perfecto para esta Nochevieja se nos está haciendo cada vez más difícil porque ¡Nos encantan todos los 'looks'! Pero en especial uno de los más recientes que ha compartido en su Instagram Rocío Osorno.

Así es, la 'influencer' ha vuelto a hacer protagonista a otro de sus vestidos de fiesta y esta vez no tiene nada que ver con el 'vestidazo' metalizado de Zara, sino que nos referimos a un minivestido súper sexy de Asos.

Un vestido que nos ha conquistado nada más verlo en una de sus últimas publicaciones y que no nos extraña nada que ya esté arrasando por completo en la web de la firma. Y es que en apenas unas horas este diseño se ha convertido en la prenda estrella, hasta el punto de que apenas queda ¡una talla disponible!

Esta nueva prenda estrella de Asos ya tiene las horas contadas en la web de la firma. pinit

Una nueva prenda viral para despedirse de este 2018 que nos parece muy especial, sobre todo por su estampado 'animal print', su manga larga ligeramente abullonada en los hombros, su maxi escote en pico, su abertura en la espalda y su precio de 57,99 euros. Un mix que da como resultado, una de las opciones más sexys y asequibles para triunfar esta Nochevieja.

Minivestido de jacquard con estampado animal de Asos Design, 57,99 euros. pinit

Si a ti también te ha conquistado esta nueva prenda de la 'influencer', solo te queda cruzar los dedos para que la talla que queda disponible en la web sea perfecta para ti ¡Date prisa!

