Lo reconocemos: Pilar Rubio ha dado en el clavo con este estilismo en el que la originalidad no quita lo ponible. Damos saltos de alegría cada vez que nuestras "influencers" de cabecera nos ofrecen soluciones prácticas que nos pueden solucionar el día a día, como es el caso. Rubio ha elegido un traje que, a pesar de su intenso color amarillo, no deja de ser una pieza previsible: se trata de un diseño de la firma Sahoco que sale por unos 168 euros. Sin embargo, nos interesa más lo que lo rodea: una serie de prendas deportivas que son la clave de una actualización de diez.

El look completo de Pilar Rubio.

La estilista de Pilar Rubio da en el clavo al plantear un constraste de color total en las zapatillas y en la gorra: ese tono berenjena es absolutamente fabuloso y junto al amarillo resulta aún más profundo y denso. No nos puede gustar más la elección de una gorra deportiva (Nike) y unas zapatillas (Sketchers) para romper la sobriedad del traje: la mezcla entre la cancha de deporte y la oficina, un clásico de los años 90, nos encanta. No hace falta mas que una camiseta blanca para redondear un look que podríamos llevar a la oficina o a cualquier salida diurna.

Una versión low cost del traje amarillo de Pilar Rubio, en Zara.

Para clonar este estupendo look de Pilar Rubio, lo más complicado de localizar es, probablemente, el traje. Por suerte, tenemos dos opciones en las tiendas del low cost que nos van a hacer mucho más fácil la tarea de replicar su estilismo. La primera es de Zara: una americana cruzada con botonadura doble y bolsillos delanteros con solapa y unos pantalones de tiro alto, silueta "flare" y bajo "evasé", a juego. El traje sale por unos 120 euros.

Una versión súper low cost del traje amarillo de Pilar Rubio, en Sfera.

Podemos encontrar un traje amarillo, muy similar al de Pilar Rubio, aún más barato. Está en Sfera y consta de una chaqueta fluida, con solapa, dos bolsillos y cierre con un solo botón, con unos pantalones rectos a juego. El precio no puede ser más ajustado: 80 euros. Perfecto para un traje que, seguramente, no te vas a poner con demasiada frecuencia debido al color. Si no eres muy fan del amarillo, la estrategia de apostar por un toque deportivo que nos plantea Pilar Rubio funciona igual con uno, pongamos, azul marino. Solo tienes que buscar el contraste de color. ¿Qué tal si dejas el amarillo para las zapatillas?