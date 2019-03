26 mar 2019

El pasado jueves H&M sacaba a la venta una de sus colecciones más esperadas, la colección 'Studio' primavera-verano 2019. Una colección que esperábamos con expectación y de la que desde hace semanas llevamos viendo todo tipo de prendas estampadas y de tendencia étnica en los perfiles de algunas de nuestras 'influencers' favoritas. Mezcla de 'animal print', tejidos vaporosos y diseños llenos de color que han arrasado por completo en la web de la firma. Pero sin duda hay una blusa que se ha llevado todo el protagonismo y que ya está en el armario de la 'influencer' Paula Argüelles.

Esta vez no la ha incluido en ninguna de sus combinaciones de falda, jersey y Converse que tanto adoramos, pero sí que la ha llevado en uno de sus 'looks' recientes de Instagram y lo cierto es que no nos cansamos de verla sobre todo porque su diseño y estampado nos parece ¡ES-PEC-TA-CU-LAR!

Esta vez Paula Argüelles la ha combinado con unos 'shorts' de estilo safari en color clarito, con detalle de bolsillos y lazada. ¿El resultado? Un 'lookazo' que nos encantaría copiar esta primavera y verano.

Pero de hecho, esta blusa de la colección ha conquistado tanto a sus seguidoras de Instagram que ha volado en tiempo record de la web de H&M y lamentablemente ya está completamente agotada... La buena noticia es que en tienda aún quedan algunas tallas disponibles.

Pero si no encuentras la tuya nuestro único consejo es que cruces los dedos para que H&M vuelva a poner esta blusa, con corte amplio en crepé vaporoso, con lazada, mangas globo raglán oversize y estampado 'animal print' de tigre, a la venta.

Blusa con estampado animal de tigre y tejido vaporoso, 59,99 euros. pinit H&M.

Mientras tanto nos conformaremos con todas las prendas que aún quedan disponibles de esta colección 'Studio' de H&M, que por cierto cada vez son menos así que ¡date prisa! y No te quedes sin ellas...

