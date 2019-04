2 abr 2019

Apenas acabamos de dar la bienvenida a la primavera y ya sabemos cuáles serán las faldas que se llevarán, los pantalones más buscados e incluso los vestidos a los que no podrás decir que no... Pero seguro que aún no habías caído en que esta temporada habrá una prenda que volverá a nuestros armarios y que puede que consiga robarle el protagonismo a las demás ¿Sabes de qué prenda hablamos? ¡Del peto!

Sí como lo lees, esta primavera los vamos a combinar de mil maneras diferentes y una de ellas ya tenemos clara cuál va a ser. De hecho la encargada de inspirarnos ha sido la 'influencer' Paula Argüelles a través de uno de sus recientes 'lookazos' de Instagram y lo mejor de todo es que la firma 'low cost' responsable de este nuevo estilismo es 'Lefties'.

Con jersey de punto de estampado de rayas y con unas zapatillas en color crema con suela XXL, así es como ha decidido combinar este nuevo peto en tono marrón de la firma.

Una nueva prenda que ya promete arrasar y que podría competir con el peto blanco más buscado de Sara Carbonero que este año ha vuelto a coronarse como prenda viral.

Nosotras por el momento ya hemos fichado todas las prendas que ha lucido Paula Argüelles y que aún siguen disponibles en la web de Lefties.

1. Peto con detalle de costuras, 25 euros. / 2. Jersey de punto con estampado de rayas, 8,99 euros. / 3. Zapatillas deportivas, 29,99 euros. pinit D.R.

Hacerte con todas te costará menos de 64 euros. Así que no tienes escusa para presumir de 'lookazo' con peto incluido esta temporada ¿Ya te has hecho con el tuyo?

