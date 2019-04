24 abr 2019

Las fechas de bodas, bautizos y comuniones cada vez están más cerca y es ahora cuando empezamos a buscar todos esos looks de invitada con los que conseguir estar cómodas, elegantes, hacer tipazo y si además son de firmas low cost mejor aún. Pero seamos sinceras... casi siempre buscamos ese look de invitada diferente que nos de un toque de distinción del resto, algo que no siempre conseguimos o que cuando lo encontramos ya se encuentra agotado. Pero tenemos grandes noticias porque hemos dado con uno de esos estilismos y ¡aún puede ser tuyo!

De hecho, si estás cansada de los típicos vestidos de invitada o los looks de falda, esta opción que hemos encontrado en Zara es una buenísima alternativa para ti:

Este conjunto de chaqueta tipo capa y pantalones de pernera ancha será tu salvación para los looks de invitada. pinit Zara.

Esta vez se trata de un conjunto en color negro de chaqueta tipo capa con cuello redondo y hombro marcado con aberturas frontales y laterales, combinada con unos pantalones fluidos de tiro alto y pernera ancha. ¿El resultado de esta combinación? Otro lookazo de 10 made in Zara...

Ambas prendas combinadas dan ese toque elegante y diferente para un look de invitada de 10. pinit Zara.

Además, otro de los motivos por los que este conjunto roza la perfección, es que este diseño de pantalón de tiro alto con la parte superior más ajustada es ideal para presumir de tipazo y estilizar al máximo la cintura.

Conjunto de chaqueta tipo capa con aberturas (49,95 euros) y pantalón fluido ancho (39,95). pinit Zara.

Ambas prendas aún están disponibles en Zara en todas las tallas, por un lado el pantalón te costará 39,95 euros y por el otro la chaqueta podrá ser tuya por 49,95 euros.

Además una vez sean tuyas se nos ocurren mil looks alternativos para sacarles partido tanto juntas como por separado. ¡Puede que se trate de las dos prendas más versátiles y elegantes de la temporada! No podrás decir que no te hemos avisado...

