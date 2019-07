10 jul 2019

Si el deporte forma parte de tu rutina diaria, entonces sabrás lo difícil que es dar con ese sujetador deportivo perfecto, podría decirse que de primeras puede parecer una auténtica misión imposible y probablemente tengas que probarte muchos para dar con el que mejor se adapte a tus necesidades. Todas buscamos en esta prenda deportiva que sea cómoda, que transpire adecuadamente, que nos sujete pero sin molestarnos y que de paso tenga un diseño bonito. Lo sabemos... Puede que estemos pidiendo demasiado pero esta vez podemos gritar ¡victoria!

Porque Alice Campello nos ha ayudado a encontrar ese top deportivo perfecto que no querremos dejar de llevar a nuestras sesiones de gym. La joven modelo e influencer nos lo ha mostrado a través de Instagram y lo confesamos... ¡su diseño nos encanta!

¿La razón? Cuenta con espalda tipo nadador con una tira súper fina, por lo que es la comodidad personificada, tiene parte baja elástica y de máxima sujeción así que no se moverá del sitio cuando practiquemos deporte, su diseño deja a la vista la zona de los abdominales y además no cuenta con cierre trasero por lo que no nos molestará al realizar ejercicios en los que tengamos que tumbarnos de espaldas al suelo. Y si a esto le añadimos que tiene un color lila súper favorecedor y que es uno de los colores que más arrasa entre las influencers, entonces ahora sí podemos asegurar que es el top deportivo perfecto.

Nosotras ya lo hemos fichado en la web de Black Limba a la que pertenece y lo hemos encontrado disponible en todas las tallas y además a ¡un precio de 25,99 euros!

Top deportivo modelo Verena en color lila, 25,99 euros. pinit Black Limba.

¿A qué esperas para hacerte con él y presumir de tipazo?

