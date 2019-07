15 jul 2019

Si has seguido los consejos para aprovechar las ofertas del Amazon Prime Day 2019, tienes que haber visto los vaqueros perfectos y que hacen tipazo que hay en esa selección de descuentos que la web tiene disponibles. Pero si no lo has hecho, ya te avisamos nosotras de que no puedes desaprovechar esta oportunidad.

Entre las ofertas de moda y belleza que hay en el Prime Day, se encuentran unos vaqueros de G-Star. Esta firma tiene a la venta en Amazon unos jeans básicos de esos que no te quitas en todo el año y te vamos a explicar porqué. El color es de este tono azulado clarito que pega con todo, pero su corte es lo que más te va a gustar. El súper pitillo ya no se lleva y su poca comodidad ha hecho que sea el tipo de vaquero olvidado. Estos de G-Star son skinny, pero de corte más recto lo que los hace más cómodos, versátiles y perfectos para conjuntarlos con cualquier cosa en tu día a día.

En el Amazon Prime Day 2019 puedes encontrar estos vaqueros de G-Star rebajados. pinit amazon.es

Además, son de talle medio dejando a un lado el incómodo talle bajo y el a veces, demasiado ajustado talle alto. ¿Lo mejor? El descuentazo. Los vaqueros que cuestan 129,95 euros y los puedes encontrar por 91,72. Pero si el azul que te proponemos no te convence, los hay disponibles en otros tonos de vaquero y negros. Eso sí, según el color y la talla escogidos, la oferta puede variar a más o menos precio.

No te pierdas...

- La crema hidratante más vendida de Amazon huele a limpio y ahora está rebajada

- Los 3 vestidos de verano más vendidos en Amazon tienen algo en común: son muy baratos y de estilo boho

- Cómo comprar en Amazon la ropa favorita de las influencers... ¡a precios súper baratos!