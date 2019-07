18 jul 2019

Esta vez tenemos que hablarte de un vestido corto de Zara que no solo sienta espectacular y estiliza las piernas, sino que además ha conquistado por completo Instagram y también a nosotras. Y no solo porque triunfe entre las influencers y sea perfecto para todos nuestros looks de fiesta este verano, sino porque también podrás incluirlo en tus looks de diario y porque ¡es low cost!

Sí, esta vez hemos vuelto a caer rendidas a otra de las prendas sin rebajar de Zara, como el vestido estampado que nos hizo olvidarnos de las rebajas por un momento. Pero esta vez las influencers y famosas han puesto su objetivo en este vestido de tul súper low cost:

Un vestido que en Instagram hemos podido ver combinado con cuñas (una combinación perfecta para una de esas tardes de terraceo con las amigas después del trabajo) y con sandalias de tacón en color negro para un look más elegante, como le hemos visto a Violeta Mangriñan.

Pero lo cierto es que también nos lo imaginamos con unas Converse blancas para un look más de diario. Y sin duda, lo que más nos encanta de este vestido es que estiliza al máximo ajustándose a la figura pero sin marcar nada, además su diseño de tul drapeado con lunares ¡nos parece lo más!

No nos cabe duda de que este vestido corto de escote en pico y con manga por debajo del codo abullonada ya se ha convertido en el nuevo vestido viral de Instagram. Y además, aunque no forma parte de las prendas rebajadas de la firma, su precio asequible de 29,95 euros y ese toque sofisticado de la prenda han hecho que haya desaparecido de la web en todas las tallas.

Vestido corto drapeado de tul y con estampado de lunares, 29,95 euros. pinit Zara.

Pero si aún no te has hecho con él y ya sueñas con incluirlo en tus estilismos este verano ¡tranquila! Aún hay esperanzas, al menos en tienda donde algunas de las tallas siguen disponibles ¡Date prisa y encuentra la tuya!

