22 jul 2019

Desde el comienzo del verano no hemos perdido la pista a Marta Riumbau por sus looks fresquitos y apetecibles. Y es que si te gustaron (tanto como a nosotras) sus sandalias planas que alargan visualmente las piernas o su vestido blanco estilo romántico perfecto para meter en la maleta estas vacaciones, tienes que fichar su último look de Instagram, y en concreto, una prenda de esas que no deberíamos dejar escapar nunca.

Se trata de un mono low cost de una firma que no es Zara, ni H&M, ni Mango, ni Stradivarius y que lo tiene todo: está rebajado, hace tipazo y su estampado es pura tendencia.

Su tejido fluido sienta bien a cualquier figura a la vez que estiliza las curvas y hace tipazo gracias al corte palazzo del pantalón. Pero sin duda nos quedamos con el escote a pico anudado que hace un pecho precioso. Por no hablar del print tie-dye más noventero en tono rojo lavado, uno de los más buscados de la temporada que aporta la esencia hippie de ese verano eterno que tanto añoramos.

Lo mejor: sigue disponible en todas las tallas casi a la mitad de precio y también en color azul. Antes: 38 euros. Ahora: 19 euros. Marta Riumbau se ha hecho con la talla S y le sienta de maravilla. ¿Dónde encontrarlo? En la página web de SheIn.

Mono tie dye con nudo delantero y escote a pico. (19 euros). pinit shein

Combínalo con sandalias planas, de tacón o con las zapatillas favoritas de tu armario. Para ir a la piscina, a la playa o a tomar algo con tus amigas, esta prenda salvará cualquier outfit veraniego. ¡Ya no hay excusas!

