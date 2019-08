12 ago 2019

Estamos en temporada alta de festivales. Varios eventos de música están sucediendo simultáneamente y, por supuesto, nuestras influencers favoritas no se los han querido perder. El Arenal Sound nos dejó varios looks a destacar y prendas triunfadoras como el top de flecos de Asos. Ahora ha sido Marta Soriano, durante el Medusa Festival, quien nos ha enseñado un estilismo que vas a querer copiar por varios motivos. Cómodo, sencillo y muy fácil de obtener son las características del outfit de la extremeña, toma nota.

Es cierto que para darlo todo durante los conciertos de un festival hay que ir con prendas cómodas. Pero esto no signifca que no se pueda ir mona y Marta Soriano lo sabe. Por ello, vistió dos prendas básicas y sencillas que combinó con los complementos llamativos con los que dio el toque festivalero a su look. Consiguió así que sea súper sencillo de copiar y fácil de adaptar a tu gusto y estilo

Escogió unas mallas de ciclista negras tan de moda y las conjuntó con una camiseta básica blanca de estilo oversize. Dos prendas que puedes encontrar en cualquier tienda y a las que Soriano añadió un cinturón plateado de strass de Bershka (15,99 euros) para marcar la cintura y una diadema tipo corona también plateada de Primark (6 euros). Por último, completó el look con unas sneakers blancas y negras con plataforma, otra de las tendencias del verano.

Es muy probable que tengas una camiseta blanca básica por casa o de otro color. Si no, siempre se la puedes robar a tu novio, amigo o familiar. Las mallas de ciclista se han convertido en un un must del verano, pero si eres de las que no te acaban de convencer, siempre puedes optar por el modelo de bermuda vaquera o cambiarlo y escoger un short. Lo mismo puedes hacer con los complementos, añade un cinturón a tu gusto y en cuanto a la diadema, puedes optar también por un pañuelo o escoger uno de los peinados festivaleros como los moños o las trenzas. Eso sí, no te olvides de tu maquillaje glitter para conseguir un look de festival de diez.

