10 sep 2019

No nos cansamos de ver los looks de Paula Echevarría. Y este verano hemos tenido unos cuantos, desde sus estilismos en bikini hasta los que eligió para pasar unos días en Italia o en Asturias junto a su novio Miguel Torres. Y todos, absolutamente todos, hemos querido copiárselos nada más vérselos pero con alguno de ellos ha sido imposible. Nos ha pasado dos veces con vestidos de Zara -uno de lentejuelas plateado y otro color crudo con cinturón joya- que no podemos tener porque están abolsutamente agotados. Y ahora nos ha vuelto a pasar con su último look, tampoco puede ser nuestro, pero por otros motivos.

Este es el último vestido que le hemos vista a Paula Echevarría. Una prenda que se sale de nuestro presupuesto pero que le vamos a copiar, muy parecida, en Mango. pinit instagram de paula echevarría

El motivo por el que no vamos a tener exactamente este vestido es porque se sale bastante de nuestro presupuesto. Se trata de un modelo de la nueva colección de Vanessa Bruno, a la venta en la web multimarca Cool the sack, que cuesta 375 euros. hay tres tallas disponibles, 38, 38 y 40 y queda de todas, por si alguien quiere hacerse con el original.

El vestido que lleva Paula Echevaría es de Vanessa Bruno y cuesta 375 euros. pinit cool the sack

Nosotras, que somos más de low cost, hemos hecho lo que más nos gusta y es buscarle alternativas en el low cost. Y en Mango hemos encontrado tres que son muy parecidas y que nos gustan igual o más que el vestido que lleva Paula. Son también mini y de inspiración boho. Y lo mejor es que cuestan 10 veces menos que el original que lleva Paula.

Vestido de gasa con estampado de flores (39,95 euros) pinit mango

Vestido boho estampado, de Mango (39,99 euros). pinit mango

Nuestra tercera propuesta es este otro modelo de flores, de Mango (29,99 euros). pinit mango

Puedes hacer como la actriz y combinarlo con un bolso de piel y un cinturón. Paula Echevarría lo ha llevado con un cinturón de Mango, bolso beige de Céline, gafas de sol de Marc Jacobs, sandalias de Mas34 y joyas de Tous. ¿Qué te parece?