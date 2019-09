20 sep 2019

Estamos muy por la labor de montar nuestros looks de entretiempo con faldas midi. De Zara, de H&M, de Mango... Lisas o estampadas -las de leopardo son nuestra debilidad- pero también nos gustan de encaje, como esta de Zara que se hizo viral. También apostamos por ella para los looks de invitada este otoño. Pero lo que realmente nos gusta es encontrar esa falda bonita que nos va a servir para vestirnos de la mañana a la noche. Y si es barata, mejor. Y eso es lo que nos ha pasado con esta de Stradivarius.

Falda midi de la nueva colección de Stradivarius.

Es una falda midi de la nueva colección de Stradivarius, negra, de plumeti pero en vez de puntitos, tiene estrellas en relieve. Una prenda que te sirve para las 24 horas del día porque queda así de bien con unas botas cowboy y una camiseta, como proponen en la firma de Inditex, pero también conseguirás un look de 10 si te la pones por la noche con un tacón y un top de lentejuelas -este morado de Zara de 13 euros puede ser una muy buena opción-.

En Stradivarius la combinan con unas botas cowboy con detalles plateados.

Pero no solo nos ha enamorado su versatilidad, también su precio. Cuesta 19,99 euros. Una ganga que, además, está disponible en todas las tallas, desde la XS hasta la L. De momento, porque todo lo que fichamos acaba convirtiéndose en un best seller y sospechamos que no va a tardar nada en agotarse. ¡Corre a por ella!