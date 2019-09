27 sep 2019

Compartir en google plus

Ya es oficial: somos muy fans de Nagore Robles. La colaboradora de televisión le pone al mal tiempo buena cara y tras su ruptura sentimental con su novia, Sandra Barneda -puede que por terceras personas-, ha decidido sonreírle a la vida. Y sacar sus mejores galas, con prendas brillantes y optimistas como las que lleva en el último look que ha subido a Instagram. Es todo de Bershka y lo protagoniza una falda pareo metalizada que ya teníamos fichada desde hace algunas semanas.

Con un mensaje así, "Es que me tengo que reír si o si..." subía una foto con un total look de camiseta y falda de Bershka que nos ha parecido perfecto para las 24 horas del día. Teniendo en cuenta que ahora las lentejuelas y los metalizados no son solo para la noche, puedes hacer como Nagore y combinar la falda con una camiseta y unos botines para pasar la jornada en la oficina y luego añadirle unos zapatos de tacón para salir pro la noche.

La camiseta con el mensaje 'Fantastic' que lleva Nagore Robles es de Bershka (15,99 euros). pinit bershka

Falda metalizada de Bershka como la que lleva Nagore (22,99 euros). pinit bershka

El look completo -que necesitamos ya en nuestro armario- no llega ni a los 40 euros. La camiseta cuesta 15,99 y está disponible en tallas desde la XS hasta la L. Y la falda es de lo más asequible, 22,99 euros, con la misma disponibilidad de tallas.

Un look al que, como hace Nagore, le vas a sacar mucho partido tanto de día como de noche. No esperes más y hazte ya con él, no te arrepentirás.