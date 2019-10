1 oct 2019

La cuenta atrás para que nazca Roma ya ha empezado y podemos decir que durante estos últimos meses y desde el anuncio de su embarazo, Laura Escanes ha logrado sorprendernos con algunos de sus looks más aclamados y perfectos para embarazadas. Unos estilismos que han encantado a todas sus seguidoras y no solo por ser bonitos o cómodos, sino por no tratarse de ropa premamá, ya que la influencer ha preferido decantarse por tallas grandes de sus firmas low cost favoritas.

Una opción ideal para poder reutilizar prendas y conseguir looks perfectos para el día a día, eso es lo que ha vuelto a conseguir con su último estilismo compartido en su cuenta de Instagram.





Esta vez Laura Escanes se ha decantado por un peto de tirantes suelto en color negro y con bolsillos en la parte frontal. Una prenda que ha combinado con una camiseta básica de tirantes blanca y unas sandalias planas:

Y a nosotras este look nos ha parecido todo comodidad. Además es ideal para poder volver a ponerlo después del embarazo, gracias a ese diseño elástico y holgado que incluye.

Así que precisamente porque es capaz de adaptarse a todo tipo de figuras y porque es uno de esos básicos que no pasan de moda para los looks de diario, nos hemos ido directas a la web de Shein a la que pertenece para hacernos con él y ¡lo hemos encontrarlo disponible en todas las tallas!

En este caso, la influencer se ha decantado por una talla M, como ella misma indicaba ayer en sus stories.

Peto de tirantes suelto con bolsillo, 16 euros. pinit Shein.

Pero lo mejor de todo es que este peto de tirantes suelto con bolsillo también lo podrás encontrar disponible en la web en dos colores más y su precio es de ¡solo 16 euros!

¡Será tu mejor compra!