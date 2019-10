8 oct 2019

Hay veces que ves una prenda, e inmediatamente vienen a tu cabeza un sinfín de looks que puedes crear con ella como protagonista utilizando ropa y complementos que tienes en el armario. Todas y cada una de las combinaciones que imaginas se antojan más ideales que la anterior, así que cuando ocurre eso, no hay duda: esa joya tiene que ser tuya. Nos ocurrió con este abrigo súper calentito que no pensamos quitarnos en todo el invierno, y también con este conjunto súper romántico. Y por eso, al descubrir este vestido en la cuenta de Instagram de Primark lo hemos tenido claro... ¡flechazo absoluto!

De líneas sobrias, largo midi y romántico lazo al cuello, una de las tendencias que más fuerte pisan esta temporada, este vestido de gasa negra estampada con estampado paisley en contraste y clara inspiración retro nos ha robado el corazón tanto por su diseño como por su precio (25 euros) pero, sobre todo, por las mil y una posibilidades que ofrece para crear los looks de otoño-invierno más bonitos.





VER 6 FOTOS Primark te trae la tendencia del otoño/invierno 2019/2020

Por un lado, nos lo imaginamos con unas botas 'cowboy' para un look súper tendencia y lleno de estilo, pero también con un taconazo y un cluch de fiesta para tus citas de noche más especiales. Con una blazer lisa con cinturón superpuesto quedará perfecto para ir a la oficina, y combinado con zapatillas blancas y una cazadora vaquera, será ideal para tus looks 'comfy chic' de fin de semana. ¿Es o no es una compra maestra por solo 25 euros?