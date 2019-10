4 oct 2019

Que en Primark estamos encontrando prendas ideales y súper baratas para renovar nuestro armario de otoño no es ningún secreto. Hace unos días descubríamos los botines que pegan con todo por menos de 20 euros y el vestido con estampado tendencia que mejor queda con botines cowboy. Chollazos muy versátiles y ponibles a los que se han sumado influencers como Erea Louro, que ha encontrado una blusa de encaje ideal y muy barata. No conformes con eso, hemos encontrado la prenda perfecta del entretiempo en su versión más low cost: una blazer.





VER 12 FOTOS 12 americanas baratas para afrontar con estilo el entretiempo

Carla Hinojosa nos ha dado una lección de estilo al enseñarnos cuatro maneras diferentes de combinar una blazer negra. sin embargo, gracias a Primark, hemos descubierto que la que necesitamos en nuestro de armario no es en este color, si no en camel. La firma low cost ha sacado a la venta una americana larga de estilo oversize que cuesta... ¡12 euros! Sí sí, has leído bien. Las blazers suelen ser de las prendas más caras y Primark ha conseguido traer la más barata del mercado.

En la redacción ya tenemos los dedos cruzados para que llegue las tiendas de España, aunque la descripción de la publicación de la marca parece indicar que así será. Influencers internacionales como Ani Margarian ya se han rendido a ella (y no nos extraña en absoluto). Ella ha optado por formar un look de entretiempo al combinarla con una minifalda de efecto piel y un jersey de canalé, todo en las mismas tonalidades. ¡Acierto total!