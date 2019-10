11 oct 2019

Aunque Laura Matamoros lleva ya algún tiempo alejada de los platós y centrada en su carrera como influencer, la verdad es que no la vemos tan acertada en moda como cuando se dejaba vestir por los estilistas de Mediaset. No es tan fácil como parece crear un look interesante o útil y plasmarlo en una fotografía que le haga justicia. Sin embargo, esta semana la ex colaboradora y ex concursante de realities nos ha sorprendido con un total look negro que, aunque no es el colmo de la originalidad, nos da una clave de estilo interesantísima a la hora de llevar looks monocromáticos, especialmente si son negros. Y, además, con la tendencia más fuerte del otoño: las prendas de piel o efecto piel.

Lo peor que puede pasar cuando decidimos vestir enteramente de negro es que distintas tonalidades de este color compitan entre ellas: es muy difícil lograr que concida exactamente el mismo tono. Por eso, mezclar tejidos y texturas que no tienen nada que ver (algodón con cuero, organza con denim, piel con tweed) es siempre buena idea: la molesta diferencia de intensidad de color pasa a segundo plano. Laura Matamoros pone en práctica esta regla fundamental de estilismo al mezclar unos pantalones efecto piel low cost con una sencilla camiseta de algodón. Quedan fantástico.





Además, ambas prendas no pueden ser más baratas. La camiseta es un básico de Asos y el pantalón cargo con efecto piel es dela nueva colección de Zara y solo cuesta 39,95 euros. Lleva un tiro medio rematado con un cordón en la cintura ajustable, bolsillos delanteros y bolsillos de plastrón en los laterales y la espalda. Las zapatillas con volumen también las encuentras en cualquier tienda del low cost por menos de 30 euros, pero lo que ya no podrás comprar tan barato es el bolso: es de Prada.