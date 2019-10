16 oct 2019

Compartir en google plus

Paula Echevarría ha vuelto a la carga con sus propuestas de looks que comparte casi a diario a través de Instagram. Su blog y sus fotografías con los estilismos son un reclamo popular que despierta todo tipo de opiniones. Entre sus últimos outfits hemos podido ver un look de cowboy rockero y hasta otro en el que ha repetido el vestido de Zara que agotó y que ha vuelto a vestir combinándolo con botas de Stradivarius. Sin embargo, su última imagen no nos ha dejado indiferentes, ya que la actriz se ha hecho con un vestido de Mango con el que ha conseguido un estilismo de inspiración colegiala.





VER 10 FOTOS Los vestidos más bonitos de la nueva colección de Mango para tus looks de día

Sí, sí, has leído bien. Paula Echevarría ha escogido un look que nada tiene que envidiar a los uniformes habituales de los colegios y todo es gracias a un vestido corto de cuadros verde y azul marino. Su estampado y su cuello de camisa blanco le dan ese aire colegial del que hablamos y del que la propia Paula se ha hecho eco comentando con unos iconos de libros la publicación que ha hecho en su cuenta. La prenda en cuestión vale 35,95 euros y parece que ha gustado mucho ya que se ha agotado en la web de Mango en la talla XS.

Este es el look de colegiala que ha llevado Paula Echevarría con un vestido de Mango. pinit @pau_eche

Paula combinó el vestido con unas botas de tacón negras de Jimmy Choo, un bolso también negro de Miu Miu y unas gafas de de sol XL. Además añadió para marcar cintura, un cinturón negro de Gucci. Complementos con los que consiguió parecer haber salido de la serie 'Gossip girl' para hacer competencia a las icónicas Serena Vanderwoodsen y Blair Waldorf o con los que podría formar parte del elenco y vestuario de la famosa serie de Netflix de 'Élite'. Y tú, ¿te atreves con este look de colegiala?