21 oct 2019

Aunque ya lo hizo con un mini vestido azul, Rocío Osorno no es la primera que ha decidido arriesgar y optar por los lunares para el otoño. Nuria Roca ya lo hizo con un vestido de invitada que disimula las curvas y Nagore Robles con una blusa verde de Zara. De esta firma ha sido el nuevo look que ha compartido la influencer sevillana. Zara es sin duda su firma favorita y es experta en descubrirnos prendas que habían pasado desapercibidas para nosotras. Es el caso de este conjunto de lunares que ha revolucionado a sus seguidores.

Rocío Osorno ya se ha puesto manos a la obra y ha comenzado con sus selección de propuestas para el otoño. Hace unos días daba con el jersey perfecto para llevar con minifalda y ahora ha compartido un look que podría ser de invitada de Zara. Se trata de un conjunto en color brenjena de lunares blancos. Está formado por un top de escote recto, mangas XL abullonadas y pinzas en las espalda. Cuesta 39,95 euros y la instagramer lo combinó con una mini falda a juego con lazo delantero que la puedes encontrar por 29,95 euros.

En la imagen que ha publicado Rocío no se aprecia cómo decidió combinar este conjunto. Aunque con este frío que ha llegado nosotras proponemos añadir unas medias negras muy claritas y una sandalias también negra de plataforma. El tejido y el estampado de este dos piezas habla por sí solo por lo que no tienes que esmerarte demasiado en buscar unas joyas y complementos que llamen la atención. Algo sencillo y... ¡listo! Un look de invitada o para salir ideal.

El top de lunares que ha llevado Rocío Osorno.