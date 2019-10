9 oct 2019

Compartir en google plus

Nagore Robles se ha convertido en toda una inspiración para nuestros looks de oficina. La colaboradora es fan de las camisas y faldas y de conjuntos ideales con los que deslumbrar durante tu jornada de trabajo. Muy fiel a Zara, Nagore confirma con sus looks que las tendencias están para romperlas. Hace unos días, demostraba que en otoño también se puede ir ideal con colores con una blusa de flores de Zara y ahora ha demostrado que los lunares también puede ser tu gran aliado en esta época. Y lo ha hecho con una blusa que ha combinado formando un look de oficina perfecto.

Para una de las galas más esperadas de 'GH Vip'' en la que Adara fue salvada y Pol Badía entró como nuevo concursante, Nagore optó por un total look de Zara. Un estilismo que tenía como protagonista una blusa verde de lunares negros. Un modelo fluido de y cuello oversize redondo que cuesta 29,95 euros y que la presentadora vistió con las mangas remangadas. La combinó con una falda de lo más sexy. Un modelo midi de tubo con una abertura lateral de infarto que cuesta 39,95 euros.

Nagore demostró que los lunares sí son para el otoño con esta blusa de Zara. pinit zara

A pesar de los lunares y el color llamativo de la blusa, Nagore arriesgó y mezcló estampados al combinar el look con unos stilettos de animal print. Pero no solo eso, la colaboradora añadió también unos pendientes nada discretos. Un modelo XXL dorado con abalorios y joya multicolor que puedes encontrar en Zara por 15,95 euros. Un outfit arriesgado pero con el que sin duda ha ganado ya que ya estamos pensando en copiárselo.

Nagore combinó la camisa de lunares con esta falda sexy de Zara. pinit zara