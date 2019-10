28 oct 2019

Se acerca el mes de diciembre y con él la sucesión interminable de celebraciones y festejos. Aunque aún no hemos llegado ni a Halloween, no queda nada para las cenas de empresa, con amigos, encuntros familiares y demás fiestas de guardar nos esperan mientras, un año más, nos asaltará la misma duda. ¿Y ahora qué me pongo?

Afortunadamente nuestras firmas de moda de cabecera ya se han puesto manos a la obra para darnos ideas y, en esta ocasión, es H&M la cadena que ha lanzado al mercado una colección de fiesta llena de propuestas con las que brillar cada noche. Las posibilidades son muchas, algunas incluso ya se han agotado, pero nos hemos decantado por los cinco vestidos de la colección con la vista puesta en Nochevieja.

Este vestido de H&M ya está agotado, pero si no quieres esperar puedes encontrarlo en otros dos colores. pinit H&M

El primero, y más barato, de la selección, es este vestido entallado corto en punto con escote de pico y tirantes finos. Si el frío no va contigo y no perdonas una fiesta sin su estilismo a juego, este será tu aliado para las próximas celebraciones. Eso sí, si lo que te gusta es el de la imagen, vas a tener que apuntarte en la web, porque ya se ha agotado. En sus versiones plateada y negra mate hay menos problemas de disponibilidad y cuestan lo mismo, 9,99 euros.

En rosa, corto o largo, tu decides. pinit H&M

Si lo tuyo son los colores vivos y el punto con brillo o el satén, H&M tiene para ti dos propuestas. Por un lado, por 14,99 euros, está el vestido corto rosa de frente cruzado cosido, con lazada en un lateral. De tirantes finos ajustables y escote de pico pronunciado, está destinado a las más atrevidas. Y también poco frioleras. En versión larga, y del mismo color, nos encontramos el vestido lencero midi en satén fluido, sin forrar y con aberturas laterales pronunciadas. Cuesta 24,99 euros y las tallas más pequeñas y grandes empiezan a agotarse.

Las lentejuelas son otras de las protagonistas de la colección. pinit H&M

En el caso de que te hayas prometido a ti misma que este año no iban a faltar lentejuelas en tu armario, H&M se ha decantado esta temporada por un vestido corto en malla, bordado en lentejuelas y con tirantes espagueti. El forro es de punto y cuesta 24,99 euros.

Las tallas más grandes de este modelo empiezan a agotarse. pinit H&M

Por último, si las entrañables fiestas de fin de año son para ti unas fechas de encajes y efectos drapeados, este es tu vestido. Con hombros al descubierto y fruncido vertical, la prenda tiene las mangas largas con encaje vaporoso y cuesta 29,99 euros. Empieza a agotarse en las tallas más grandes, así que no te lo pienses demasiado.

¿Has decidido ya qué vestido te vas a poner estas navidades?