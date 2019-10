29 oct 2019

Ni el jersey más favorecedor de Mango que tienen todas las influencers, ni el de María Pombo con la incial. El jersey que promete convertirse en el más famoso de la temporada es uno con bufanda incluida que ha sacado a la venta Bershka. Si con la bajada de temperaturas te has puesto manos a la obra en búsqueda del jersey más calentito, no lo hagas más. Y es que está en la firma de Inditex y además de ser muy original tiene un precio de esos que enamoran.





A pesar de que Primak hemos encontrado los jerséis más prácticos y baratos, tenemos que reconocer que este diseño de Bershka nos ha enamorado. Se trata de un jersey de estilo oversize en crudo que viene con una bufanda del mismo tejido y color incorporada. Un accesorio que puedes poner y quitar y que sin ella tendrás un jersey y de cuello redondo muy gustoso y en un color que pega con todo. Además, tiene un precio bastante asequible: 29,99 euros.

Bershka ha sacado también a la venta el mismo modelo pero en rayas de colores. Si eres atrevida y te gusta optar por prendas más llamativas, la marca tiene uno en tonalidades rosas y amarillas fluorescentes al mismo precio y que también tiene la bufanda incluida. Si no te quieres quedar sin él, aprovecha ahora que las influencers todavía no lo han descubierto. El que avisa no es traidor y esta es una compra asegurada y original con la que seguro triunfarás.