Si estabas buscando inspiración para vestirte en el día a día sin morir de frío en el intento, deja de hacerlo. Mery Turiel ha encontrado el look perfecto para el otoño. La influencer nos descubría hace unos días su vestido más romántico de Zara y sorprendía a sus seguidores con el look que llevo a los MTV EMA, sin embargo ha sido este outfit con prendas básicas la que sus followers han aplaudido hasta la saciedad. Y no es para menos, porque ha conseguido el estilismo que vamos a copiar con ropa sencilla y muy barata de Mango y que todas tenemos en nuestro armario.

El feed de Mery Turiel es toda una inspiración y esta última publicación lo confirma. La instagramer ha compartido uno de esos estilismos que enamorarn a cualquiera. Un total look de Mango formado por un jean, un jersey, un abrigo largo y botines. Prendas básicas que juntas forman un outfit perfecto. Mery escogió unos jeans en gris oscuro de talle alto y corte recto con el bajo cropped (29,99 euros), que combinó con un jersey azul de punto con textura de pelo (25,99 euros) y que también hay disponible en nude y blanco.

Para protegerse del frío añadió un abrigo de lana largo con botones y bolsillos grandes en color azul grisáceo. Un modelo de fondo de armario que también puedes encontrar en negro y que cuesta 99,99 euros. Por último, se ha unido a la tendencia del otoño apostando por unos botines cowboy negros que están disponibles en la web de Mango por 39,99 euros. Y tú, ¿ya estás preparada para copiar este lookazo de Mery Turiel?

